مصرع مسن بحادث طرق قرب كفركما

لقي مسن (81 عاما) مصرعه مساء اليوم السبت، متأثرا بالجراح الحرجة التي أصيب بها جراء حادث طرق وقع بالقرب من كفركما، حيث أقر الطاقم الطبي في مستشفى "هعيمق" وفاته، فيما أخضع ثلاثة أشخاص للعلاج جراء إصابتهم بجراح متوسطة.

وأصيب 4 أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والحرجة إثر حادث طرق وقع مساء اليوم بالقرب من قرية كفركما، حيث نقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وحسب المعلومات المتوفرة، وقع حادث الطرق بين سيارتين خصوصيتين تصادمتا وجها لوجه في شارع رقم 767 بمساره بالقرب من قرية كفركما. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاج الأولي للمصابين الأربعة، ووصفت إحدى الإصابات بأنها حرجة والأخرى بالمتوسطة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "هعيمق" في العفولة لاستكمال العلاج.

وذكر بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء، أن طواقمه الطبية قدمت العلاجات الميدانية لمسن وصفت جراحه بالحرجة الذي توفي لاحقا بالمستشفى متأثرا بجراحه، فيما وصفت جراح رجل وسيدة ورضيع بالمتوسطة.