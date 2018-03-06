اللد: إضراب مفتوح في المدرسة الراشدية الابتدائية

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الراشدية الابتدائية في مدينة اللد، الإضراب المفتوح في المدرسة، بدءا من اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجا على الأحداث الأخيرة شهدتها المدرسة.

واتهمت اللجنة وزارة التربية والتعليم وبلدية اللد بالاستهتار بالطلاب وعدم معالجة قضاياها بالطرق المقبولة.

وجاء في بيان لجنة أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، برئاسة حنان سمارة: "تعلن لجنة أولياء أمور الطلاب الإضراب المفتوح في مدرسة الراشدية ابتداء من اليوم الثلاثاء 6.3.018، على ضوء الأحداث الأخيرة التي جرت في المدرسة، وذلك لاستهتار الوزارة والبلدية بأولادنا، وعدم معالجة الموضوع بالطريقة السليمة، حيث أصبحت الحياة في المدرسة غير آمنة وغير صحية وغير منتظمة وتعيق المسيرة التعليمية والتربوية".

وأضافت اللجنة أنه "نؤكد أن الإضراب ليس تدخلا في قرارات الشرطة الأخيرة، أو تدخلا في التحقيقات، أو انحياز مع المدير أو المستشارة، ونتقبل كل قرار تبت فيه الوزارة أو الشرطة يصب في مصلحة المدرسة وأولادنا. نرجو من الأهل الالتزام بالإضراب حتى نحقق الأمن والأمان لأولادنا".

ويشعر الأهالي بانعدام الأمان في أعقاب قيام جناة، قبل عدة أسابيع، بإطلاق النار على المدرسة والتسبب بإضرار، وتهديدات تصل المدرسة من جهات خارجية، حسبما قالوا. ويشار إلى أن الشرطة "قررت إبعاد مدير المدرسة عن المدرسة 4 أيام، بعد أن قدمت إحدى الموظفات شكوى ضده في أعقاب أمور تتعلق بالمدرسة"، الأمر الذي استنكره الأهالي، مشيرين إلى أن "هذه الشكوى ليست في مكانها، وكان من المفروض بأن لا تتخذ هذه الموظفة مثل هذه الخطوات التي باتت أهدافها معروفة وهي انتقامات شخصية" حسبما قالوا.