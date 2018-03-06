لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدانماركي تزور الناصرة

زار وفد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدانماركي، ترافقه سفيرة الدانمارك في تل أبيب شارلوت سلاتي ونائبتها، مدينة الناصرة أمس، الإثنين.

وقال مدير المركز الدولي للاستشارات، وديع أبو نصار، إن "هدف الزيارة توطيد العلاقات بين الدانمارك ومكونات المجتمع العربي في البلاد".

واستهل الوفد زيارته إلى الناصرة بلقاء عمل جمعه بعدد من الشخصيات الاعتبارية العربية ممثلة بالمطران رياح أبو العسل، الرئيس الاسبق للكنيسة الإنجليكانية في الشرق الأوسط، وعاطف معدي، مدير لجنة متابعة قضايا التعليم في المجتمع العربي، ورجل الأعمال والمحاضر الجامعي وائل كريّم والناشطة السياسية والمربية نيفين أبو رحمون.

وتحدثت الشخصيات المذكورة إلى الوفد الزائر عن التحديات التي تواجه المواطنين العرب في إسرائيل، وطرحت أفكارا حول احتمالات التعاون المتبادل، لا سيما في مجال الاستثمار الاقتصادي.

بعد ذلك، رافق أبو نصار الوفد بجولة إلى عدد من أبرز المعالم الدينية لمدينة الناصرة، تحدث خلالها عن تاريخ المدينة والأوضاع الراهنة فيها.