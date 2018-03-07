تطورات في جريمتي قتل سلطان والأطرش

اعتقلت الشرطة يوم أمس الثلاثاء، 3 مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل مصطفى الأطرش (51 عاما) من قرية حورة في منطقة النقب، رميا بالرصاص، في مدينة اللد بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير.

وكان الأطرش برفقة شخص آخر داخل سيارته حين أقدم مجهولون على إطلاق وابل من الرصاص من سيارة عابرة، ما أسفر عن إصابته بجراح قاتلة، وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة خضع على أثرها للعلاج.

وأحيل المشتبه بهم لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون لطلب تمديد اعتقالهم، بطلب من الشرطة، حيث صادقت المحكمة على تمديد اعتقالهم مدة 7 أيام على ذمة التحقيق.

ويشار إلى أن الأطرش من قرية حورة، كان برفقة شخص آخر (30 عاما) أصيب بجراح وصفت بالخطيرة، وبحسب المصادر الطبية، فإن "القتيل والمصاب وصلا بواسطة سيارة خصوصية بمحاذاة مركز الشرطة في اللد، حيث تم استدعاء طواقم الإسعاف التي وصفت حالة أحدهما بالحرجة والآخر بالخطيرة".

ووفق التحقيقات الأولية في الشرطة، لم يكن الأطرش الشخص المستهدف، ومن المرجح أنه قتل عن طريق الخطأ.

وفي جريمة إطلاق نار أخرى ارتكبت في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، قتل فيها الشاب قصي سلطان متأثرًا بجراحه بعد أن نقل إلى المركز الطبي الرحمة في الطيرة.

وعُلم من مصادر خاصة أن تطورات حصلت في ملف التحقيق في الجريمة، لا يمكن تفصيلها، وفقًا لأمر منع النشر التي فرضته الشرطة على تفاصيل التحقيقات الجارية في القضية.