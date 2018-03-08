شفاعمرو: يوم دراسي حول خاصية العمل في مجال الاعتداءات الجنسية

أقيم في مدينة شفاعمرو، أول من أمس، الثلاثاء، يوم دراسيّ خاص حول الاعتداءات الجنسية في المجتمع العربي، ومميزات العمل في هذا المجال، وطرق العلاج المتبعة.

وبادر لليوم الدراسي بلدية شفاعمرو، منتدى الصحّة وجمعية "عيليم" فرع شفاعمرو. وأعدّ البرنامج مركز عيليم الذي يقوم بتقديم علاجات للأولاد والشبيبة ضحايا العنف الجنسي.

وافتتح اليوم الدراسي القائم بأعمال رئيس البلدية، نسيم جروس، ومفتشة مجال الاعتداءات الجنسية في لواء حيفا، رفيتال أزوف، ومديرة فرع جمعية عيليم في شفاعمرو، لونا سيباني أبو غنيمة.

وحضر اليوم الدراسي القطري العشرات من المستشارين والعمال الاجتماعيين والاختصاصيين النفسيين والمعالجين الأسريين من المجتمع العربي.

وجرى تقديم محاضرة شيّقة من قبل جنان حداد بولس بموضوع كشف ومعالجة الاعتداءات الجنسية في المجتمع العربي.

وعرضت حالة علاجية من قبل الاختصاصية النفسية، إنعام ليهاني حلبي، حول علاج حالات العنف الجنسي في داخل العائلة الواحدة بحيث يتم معالجة المعتدى عليهم والمعتدي جنسيا داخل إطار علاجي واحد.

وقالت لونا سيباني أبو غنيمة في ختام البرنامج، إنه "تحدثنا، اليوم، عن موضوع يعتبر من الممنوعات في مجتمعنا العربي. أهمية هذا اليوم الدراسي هي بكشف آليات وميزات العمل في مجال العنف الجنسي وكيفية التعامل مع جميع الأطراف وتقديم المساعدة لكل العائلة عن طريق تقديم التأهيل المهني المناسب والخاص لكافة الأطراف".