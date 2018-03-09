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المزرعة: وفاة إبراهيم سعيد إثر إصابته بحادث عمل في حيفا

تاريخ النشر: 09/03/2018 - 11:13

المزرعة: وفاة إبراهيم سعيد إثر إصابته بحادث عمل في حيفا
المرحوم إبراهيم سعيد
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

فجعت قرية المزرعة بمنطقة الجليل الغربي، بنبأ وفاة إبراهيم سعيد (48 عاما)، إثر تعرضه لحادث عمل في مدينة حيفا، أمس الخميس.

وسادت أجواء من الحزن والألم الشديدين قرية المزرعة منذ وقوع الحادث المأساوي.

وبحسب التفاصيل المتوفرة من المركز الطبي، فإن "حريقا اندلع في أحد المصانع بمنطقة خليج حيفا، ما أسفر عن مصرع عامل متأثرا بالحروق التي تعرض لها" فيما ذكر آخر أن الضحية أصيب بصعقة كهربائية.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، حيث لم يكن سوى إعلان وفاة العامل بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المزرعة
#حيفا
#حوادث العمل

من عرب 48

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