سخنين: إصابتان إحداهما خطيرة إثر حريق منزلي

أُصيب رجل وامرأة في الأربعينات من العمر، مساء اليوم الإثنين، بجروح متفاوتة إثر اندلاع حريق في منزل بمدينة سخنين.

وبحسب مصدر طبي، فإن حالة المرأة وُصفت بأنها خطيرة، حيث تعاني من حروق في كافة أنحاء جسدها.

وجرى نقل المصابة على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا وهي فاقدة للوعي تماما، ما اضطر المُسعفين للاستعانة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وقدَّم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من حروق أيضا، أُحيل على أثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

واستدعيت طواقم من الإطفاء، عملت على إخماد الحريق الذي اندلع جراء انفجار عبوة مبيد للحشرات كانت قد وُضِعت قرب مدفأة الحطب.