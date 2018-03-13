إلغاءُ أمرِ هدمِ منزلٍ لمواطن من قلنسوة

ألغت محكمة الصلح في نتانيا اليوم الثلاثاء، أمر هدم لمنزل في المنطقة الغربية لمدينة قلنسوة، وذلك بعد أن هُدم المنزل العام الماضي.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت في مطلع شهر يناير ٢٠١٧ المنصرم، ١١ منزلا ومنشأة في مدينة قلنسوة بذريعة البناء غير المرخص.

وهدمت السلطات منزل مواطن من مدينة قلنسوة في ذلك الحين، حيث كان مأهولا بالسكان، وبعدها أنشأ صاحب المنزل المهدوم منزلا آخر على نفس قطعة الأرض لكن وفق القانون، أي أن المنزل الجديد أصغر مساحة من المنزل الذي هُدم، لكن بالرغم من استوفاء صاحب المنزل جميعَ الشروط القانونية، إلا أن السلطات الإسرائيلية أرسلت له أمر هدم مرة أُخرى، وبعد مساع قضائية تم إلغاء أمر الهدم.

وقال محامي صاحب المنزل، علاء تلاوي لـ"عرب 48"، أن "السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة تستوحش فيما يتعلق بالهدم، وتحاول أن لا تترك أي منزل دون فرض الغرامات وأوامر الهدم".