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الناصرة: شرطي مشتبه بمساعدة عصابة خاوة وإجرام

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 16:45

الناصرة: شرطي مشتبه بمساعدة عصابة خاوة وإجرام
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

اعتقلت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" من مدينة الناصرة، يعمل في محطة الشرطة بمدينة نتسيرت عيليت، وذلك للاشتباه بأنه "ساعد في أعمال الخاوة والإجرام التي شهدتها الناصرة في الآونة الأخيرة، وعلى أثرها اعتقلت عصابة تضم 15 مشتبها، يوم الأحد الماضي".

وبحسب المعلومات المتوفرة، باشرت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، التحقيق مع الشرطي، وقدمت طلبا لتمديد اعتقاله.

يذكر أن الشرطة والوحدات الخاصة داهمت فجر اليوم، الأحد، منازل مشتبهين بابتزاز أصحاب مطاعم ومواطنين من مدينة الناصرة وخصوصا في منطقة العين.

واعتقلت الشرطة 15 مشتبها وتحرزت على سيارتين فارهتين، وكميات من المخدرات، ومبالغ نقدية تقدر بنحو 100 ألف شيقل، وممتلكات بقيمة مليون شيقل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الناصرة
#الخاوة
#العنف والجريمة

من عرب 48

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