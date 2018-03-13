مجهولون يعتدون على بستان في الطيبة

أقدم مجهولون بالاعتداء على بساتين المحبة في مدينة الطيبة، حيث قاموا بتخريب الممتلكات والعبث بمحتويات البستان.

وقام الجناة باقتحام البساتين وتخريب مستلزمات ثمينة، حيث أفسدوا بعض الألعاب الثمينة المخصصة للأطفال.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم الاعتداء فيها على بستان في الموسم الدراسي الحالي، فقد شهدت بساتين المدينة اعتداءات مشابهة آخرها تسبب بأضرار بالأملاك.

وباتت ظاهرة الاعتداء على المؤسسات التعليمية، تقلق الأهالي والطواقم التدريسية في كافة البلدان والقرى العربية، إذ أنها تفشّت بشكل كبير، حيث طالت العديد من المرافق التعليمية في الآونة الأخيرة.