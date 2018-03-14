أهالي شعب يتظاهرون أمام الكنيست ضد تلوث المياه

تظاهر العشرات من أهالي قرية شعب، صباح اليوم الأربعاء، أمام الكنيست في مدينة القدس، احتجاجا على ظاهرة تلوث المياه التي يعاني منها المواطنون في الأسابيع الأخيرة.

ووقف إلى جانب المتظاهرين عدد من نواب القائمة المشتركة.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب على بعض منها "عاوز حقي"، "المياه مصدر الحياة"، "تلويث المياه خطر على الحياة"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي أقرتها اللجنة الشعبية لمناهضة تلوث المياه.

ومن المزمع أن تنظم يوم غد، الخميس، وقفة احتجاجية ورفع شعارات على دوار مفرق "شوراشيم" القريب من بئر المياه الشرقي لقرية شعب.

وأكدت اللجنة الشعبية أن "نجاح هذا النضال الهام يعتمد بالأساس على التفاف أهالي القرية واستمرار العمل معا جنبا إلى جنب، من أجل صحة بناتنا وأبنائنا، ومن أجل مصلحة قريتنا الحبيبة شعب".