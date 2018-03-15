خلال يومين بالبعنة: احتراق 4 سيارات والشرطة تحقق!

اندلع حريق في سيارتين داخل موقف تحت بناية سكنيه مكونة من أربعة طوابق في قرية البعنة، فجر اليوم الخميس.

وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بإخماد الحريق ومنع انتشاره في المبنى وإخراج الدخان الكثيف الذي انبعث من الحريق.

ولحسن الحظ لم يتسبب الحريق بإصابات بشرية. وباشرت الشرطة وخبراء الحرائق التحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.

وفي حادث منفصل، أقدم جناة على إضرام النار في سيارتين خصوصيتين كانتا أسفل أحد المنازل في البعنة، مساء أول من أمس الثلاثاء.

يذكر أن حالة من الاستياء والتذمر تسود قرية البعنة في أعقاب تكرار الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة وحرق السيارات وحالات العنف في ظل صمت المجتمع وتقاعس الشرطة في محاربة العنف والجريمة.