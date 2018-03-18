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بدءا من الشهر المقبل: عدم إنارة مصابيح السيارات نهارا

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 11:29

بدءا من الشهر المقبل: عدم إنارة مصابيح السيارات نهارا
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

بدءا من الأول من نيسان/ أبريل، بإمكان سائقي السيارات الخصوصية عدم إضاءة مصابيح سياراتهم خلال النهار في الشوارع العامة بين البلدات في البلاد، وفقا للقانون.

ويلزم القانون سائقي الدراجات النارية، الشاحنات والحافلات، إضاءة مصابيح مركباتهم طوال ساعات النهار، دون علاقة للفصل والشارع الذي يسلكونه.

تجدر الإشارة إلى أن القانون يلزم سائقي المركبات إضاءة مصابيح مركباتهم في فصل الشتاء، وذلك اعتبارا من الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 31 آذار/ مارس من كل عام.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إنارة مصابيح
#سيارات

من عرب 48

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