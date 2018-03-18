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طمرة: إصابتان في حادثي طرق

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 14:24

طمرة: إصابتان في حادثي طرق
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أصيب شخصان بجروح في حادثي طرق منفصلين وقعا في مدينة طمرة اليوم، الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع بعد ظهر اليوم، حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على الشارع الرئيسي في طمرة، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح وصفت بأنها متوسطة. وجرى نقل المصاب إلى المستشفى بعد أن قدم طاقم مركز الزهراوي الطبي العلاج له بالمكان.

وفي حادث آخر، تعرض سائق سيارة خصوصية لإصابة وصفت بالمتوسطة في حادث طرق ذاتي وقع على الشارع الرئيسي بطمرة.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طمرة
#حوادث الطرق

طمرة: إصابتان في حادثي طرق

من عرب 48

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