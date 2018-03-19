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طمرة: إبادة 60 ألف بيضة دجاج

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 09:24

طمرة: إبادة 60 ألف بيضة دجاج
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أبادت الشرطة الإسرائيلية ومجلس الدواجن 60 ألف بيضة دجاج أمس، الأحد بعد مصادرتها من مخزن في مدينة طمرة.

وادعت الشرطة ومجلس الدواجن أن "الكمية الكبيرة من البيض جرى الاحتفاظ بها بدون رقابة وبشروط رديئة، وبدون تبريد في مخزن منزل مواطن بطمرة".

وأضافت أنه بعد التحرز على البيض وفحصه تبين أن الكمية غير صالحة للاستهلاك.

واقتادت الشرطة صاحب المنزل، في الخمسينات من عمره، للتحقيق معه بشبهة التجارة ببيض غير صالح للاستهلاك.

هذا، ولم يردنا أي تعقيب من محامي أو أقارب صاحب المنزل، وسنقوم بنشره في "عرب 48" فور وصوله.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مجلس الدواجن
#الشرطة الإسرائيلية
#طمرة
#بيض الدجاج

من عرب 48

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