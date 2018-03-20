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18 مصابا في حادث طرق قرب كفر قاسم

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 09:39

18 مصابا في حادث طرق قرب كفر قاسم
من مكان الحادث قرب كفر قاسم، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أصيب 18 شخصا بجروح وصفت بأنها بين الطفيفة والمتوسطة، في حادث طرق وقع على شارع رقم 6 بين مفرق "نحشونيم" ومدينة كفر قاسم صباح اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن حالة اثنين من المصابين بالحادث وصفت بالمتوسطة، بينما وصفت الإصابات الأخرى بالطفيفة، ووقع الحادث بين بين سيارة خصوصية وأخرى للنقل الجماعي من نوع "ترانزيت".

ووصلت إلى المكان طواقم طبية، قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما عملت طواقم الإنقاذ على تخليص عالقين داخل المركبات. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كفر قاسم
#حوادث الطرق

18 مصابا في حادث طرق قرب كفر قاسم

من عرب 48

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