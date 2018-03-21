الناصرة: مصاب في جريمة إطلاق نار

أُصيب شاب في العشرينيّات من عمره، مساء اليوم، الأربعاء، بجراح وصفت بالطفيفة، إثر إطلاق مجهولين عدة عيارات نارية عليه أثناء تواجده في حي الصفافرة في مدينة الناصرة.

ونقل المصاب على إثرها إلى مستشفى الإيطالي في المدينة لتلقي العلاج، وعلى الفور هرع أفراد الشرطة إلى المكان للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وجاء في التفاصيل أن مجهولين اثنين أطبقا النار على الشاب ولاذا بالفرار مستقلين مركبة خاصة لم يتم التعرف عليها.

يذكر أن هذه الجريمة هي ضمن سلسلة الجرائم، وموجة العنف التي شهدتها المدينة في الأشهر الأخيرة.