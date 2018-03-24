حالة الطقس: انخفاضٌ ملموس على درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار

يطرأ اليوم السبت انخفاضٌ ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومغبرّا بوجه عام نهارا، وباردا نسبيا ليلا، ويُحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم غد الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام؛ بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صافٍ، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه تنشط أحيانا.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صافٍ، ودافئا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئيا إلى غائم، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا ليلا، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وخلال ساعات الليل تسقط أمطار رعدية فوق معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.