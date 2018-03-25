بيت لحم: العثور على جثّة رجل من الداخل عليها علاماتُ عُنف

أعلنت الشرطة الفلسطينية في بيت لحم، منتصف الليلة، عن العثور على جثة شاب عليها آثار إصابات خطيرة، إثر اعتداء.

وأوضح الناطق باسم الشرطة، لؤي إرزيقات، أن الشرطة والنيابة العامة في بيت لحم تباشران التحقيق في ظروف وفاة شاب وُجد ملقى على الأرض بمنطقة المدبسة في بيت لحم.

وأكد أن الشاب كان مصابا بإصابات خطرة، تم نقله لمشفى بيت جالا الحكومي، وبعد وصوله أعلن الأطباء عن وفاته.

وأشار إلى أن الجثة تم إحالتها للتشريح؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وتناقلت عدة مواقع إخبارية إسرائيلية، ما مفاده بأن القتيل هو عربي من الدّاخل الفلسطيني، وأنه يبلغُ من العمر 36 عاما ويُدعى جاكي جبرائيل أيّوب.