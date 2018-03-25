نظمت قائمة "أبناء قانا" في قرية كفر كنا، مساء أمس، السبت، أمسية نسائية تحت عنوان "الماجدات الكناويات"، أُعلن خلالها عن ترشيح الباحثة في التراث الفلسطيني، فتحية خطيب، لانتخابات السلطات المحلية في كفر كنا، كعضوة عن دائرة النساء في القائمة.

وقالت الباحثة فتحية خطيب، في حديث أجرته اليوم، الأحد، لـ"عرب ٤٨"، إن "كفر كنا تحتاج الصوت النسائي في كافة المجالات وأهمها المجال السياسي، لإيصال صوتهن وقضاياهن، وتعزيز مكانتهن في الدوائر السياسية".

وتابعت "ولهذا السبب رأت قائمة أبناء قانا برئاسة د. يوسف عواودة، أن تعزيز مكانة النساء الكناويات يقوم بتوظيفهن في شتى المجالات ولهذا السبب وافقت على ترشيح نفسي عن الدائرة النسائية في القائمة".

بدوره، أكد رئيس قائمة أبناء قانا، عواودة لـ"عرب ٤٨" أن "قائمة أبناء قانا هي قائمة أهلية بعيدة كل البعد عن التعصب العائلي والحزبي، ترى أن المجتمع يحتاج إلى تغيير وإعادة تأهيل، وهذا لن يحصل إلا بأدوات جديدة وتوظيف أصحاب الكفاءات، واليوم في شهر المرأة والأم، آذار، قررنا أن نعلن عن ترشح الباحثة فتحية خطيب لتمثل النساء الكناويات في البلدة، بسابقة من نوعها، ولأول مرة وهذا أقصى ما نحتاجه اليوم".

هذا وتضمنت الأمسية فقرات مختلفة تعنى بشؤون النساء.