تحصن بشقة في حيفا: اتهام شاب بالاعتداء في ظروف خطيرة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، صباح اليوم الإثنين، ضد روم مرشي (30 عاما) من حيفا الذي تحصن في شقة سكنية في المدينة قبل عدة أسابيع، وألقي القبض عليه بعد أن اعتدى على مسنين وأفراد الشرطة. كما قدمت طلبا لتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وشملت لائحة الاتهام بنود "الاعتداء في ظروف خطيرة، التسبب بإصابة في ظروف خطيرة، الاعتداء على شرطي في ظروف خطيرة، محاولة الاعتداء على شرطي في ظروف خطيرة والتسبب بأضرار".

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم كان يسير وأمه في شارع بحيفا في تاريخ 12.3.2018 وتصرف بشكل أخافها، فاتصلت للشرطة ومركز "نجمة داود الحمراء". وعند الساعة 7:30 صباحا بدأ باقتلاع نباتات في ساحة المنزل وأضر بالجدران والأغراض. وطلب صاحب البناية منه التوقف عن ذلك، بيد أن المتهم هدده، فاستدعى الشرطة وسأله أفراد الشرطة عن سبب ما قام به، فأجابهم صارخا وهاجم شرطية. وحاولوا إيقافه واعتقاله غير أنه اعتدى على الشرطية مرة أخرى بآلة من الحديقة. وصوبت عليه مسدسا كهربائيا فهرب من المكان، ودخل إلى منزل مسنين وهاجمهما وأصاب المسن بصورة خطيرة والمسنة بصورة طفيفة. وبعد مرور 20 دقيقة اقتحمت الشرطة المنزل وجرى نقل المسنين إلى المستشفى للعلاج.

وتحصن المتهم في غرفة وهاجم أحد أفراد الشرطة بسكين، ثم بعد مرور 3 ساعات تمكنت الشرطة من اعتقاله.

وقالت محامية الدفاع عن المشتبه به إن "الحديث يدور عن شاب يعاني من اضطرابات نفسية".

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة والوحدات الخاصة اقتحمت المنزل الذي تحصن بداخله المتهم بعد أن هاجم أحد أفراد الشرطة بمنشار يدوي قرب مستشفى "بني تسيون" وتسبب بإصابته، وهاجم مسنين في منزلهما وأصابهما بجروح.