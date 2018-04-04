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قلنسوة: اعتداء على طبيب

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 16:33

قلنسوة: اعتداء على طبيب
منظر عام في قلنسوة (أرشيفية)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

تعرض طبيب مناوب في العيادة الطبية "كلاليت" في مدينة قلنسوة لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أحد المراجعين، ظهر اليوم الأربعاء.

وأصيب الطبيب بجروح متوسطة خضع على أثرها للعلاج في المستشفى.

ولم تعرف خلفية الاعتداء على الطبيب داخل العيادة، لغاية الآن.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الاعتداء، بعد أن قدم الطبيب المعتدى عليه شكوى. وجرى اعتقال المشتبه بالاعتداء على الطبيب لاحقا.

هذا، وازدادت الاعتداءات على الطواقم الطبية العاملة في المراكز والمشافي والعيادات في البلاد بشكل كبير وخطير، في الآونة الأخيرة.

ملف خاص | يوم الأرض

#العنف والجريمة
#اعتداء على طبيب
#قلنسوة

من عرب 48

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