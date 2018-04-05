الطيرة: حريق في مركز تجاري

شب حريق في مركز تجاري صغير في مدينة الطيرة، فجر اليوم الخميس، وانتشرت ألسنة النار والتهمت المبنى بالكامل.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد اندلعت النيران في متجر بيت الطفل وأحد المحلات التجارية المعروفة في الطيرة، وانتشرت النيران لتصل إلى مطبعة الطيرة.

ووصلت طواقم وسيارات الإطفاء إلى المكان بعد 35 دقيقة من اندلاع الحريق، وباشرت الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق في أسباب وملابسات الحريق وما إذا كان بفعل فاعل أو تماس كهربائي.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ عدة ساعات للسيطرة على الحريق وجرى إخماده ومنع انتشاره إلى المنطقة التجارية المحاذية، في حين لم يبلغ عن إصابات، كما يجري التحقيق في كل الاتجاهات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.