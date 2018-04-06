التجمّع: جمعة الكاوتشوك شوكة في حلق إسرائيل

جدد التجمّع الوطني الديمقراطي، اليوم الجمعة، دعمه وتأكيده على زخم الحراك الشعبي في غزّة، كما دعا إلى المشاركة في المظاهرة القطرية في سخنين، يوم غد السبت، وتصعيد الحراك الأسبوعي حتى جمعة النكبة.

وقال التجمع في بيان إن الحراك الشعبي في غزة "يعيد القضيّة الفلسطينية، وغزّة نفسها الى الواجهة السياسية مجدّدًا، بهمّة الغزيّين والغزيّات من ابناء شعبنا. ويعوّل التجمّع على تحوّل هذا الحراك النضالي الى حراك على مستوى كلّ التراب الفلسطيني والشتات".

وأضاف البيان أن مسيرة العودة الكبرى، التي تواجهها إسرائيل باستهداف المشاركين قتلًا وجرحًا، بسلميّتها وعفويّتها ووحدويّتها والإصرار على هذا كلّه ، رغم هذا الاستفزاز الاسرائيلي الذي يصل الى حدّ جرائم الحرب، تؤكّد "أنّ طريق شعبنا نحو الحريّة العدالة والعودة، واضحٌ ولا رجعة فيه، وأنّ دم الشهداء اليوم، وفي كل يوم، لن يذهب سدى".

ودعا التجمع في بيانه إلى أوسع مشاركة، يوم غد السبت، في المظاهرة القطريّة في سخنين، التحامًا مع جمعة الكاوتشوك في غزّة، والى تعزيز وتصعيد هذا الحراك أسبوعًا بعد أسبوع، وصولًا الى جمعة النكبة.