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6 جرحى جراء حادث طرق قرب حرفيش

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 23:14

6 جرحى جراء حادث طرق قرب حرفيش
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصيب 6 أشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، وذلك جراء حادث طرق وقع مساء اليوم السبت، بالقرب من قرية حرفيش، حيث نقل الجرحى للمستشفى لاستكمال العلاج، فيما عمدت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير بالمكان الذي شهد اختناقات مرورية.

وتقلت طواقم الإسعاف إخطارا عن جرحى جراء حادث طرق بين مركبتين عند جسر حرفيش، ووصل الطاقم الطبي على المكان وقدم الإسعافات الميدانية لـ6 أشخاص من حرفيش وفسوطة وصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وحسب الشرطة، فقد وقع حادث الطرق جراء تصادم بين سيارتين على شارع رقم 89 من قرية حرفيش، ما أسفر عن إصابة 6 اشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والطفيفة.

وشرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما عمل عناصر الشرطة على تنظيم حركة السير بالشارع الذي شهد اختناقات مرورية.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#حرفيش
#حادث طرق
#إسعاف
#جرحى

من عرب 48

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