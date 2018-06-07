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تحقيق مع 6 أشخاص بشبهة حيازة وبيع مفرقعات وألعاب خطيرة

تاريخ النشر: 07/06/2018 - 12:38

تحقيق مع 6 أشخاص بشبهة حيازة وبيع مفرقعات وألعاب خطيرة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

6 أشخاص من عرابة وسخنين وشفاعمرو للتحقيق في الشرطة، بشبهة حيازة وبيع مفرقعات وألعاب خطيرة، في الأيام المقبلة التي تسبق عيد الفطر.

وادعت الشرطة أنها ضبطت كميات من المفرقعات والمسدسات البلاستيكية وعلب غاز الفلفل وغيرها من الألعاب الخطيرة.

وفي هذا السياق، يعاني المجتمع العربي من ظاهرة المفرقعات، التي تتفاقم بشكل كبير في الأعياد والمناسبات، وتباع للأطفال بدون رقابة، مما يسبب إزعاجا للمجتمع وإصابات جسدية للأطفال، وسط حالة من التذمر بين الأهالي الذين يشكون من الإصابات التي يتعرض لها الأطفال بسبب استعمال المفرقعات، ويصل إلى مراكز الطوارئ المختلفة العديد من الإصابات للأطفال إثر استخدام الألعاب النارية.

ويشكو الأهالي من الفزع والضجة التي تتسبب بها المفرقعات لكبار السن والأطفال. كما يطالب الأهالي كشف الآليات التي تقوم بها الشرطة لاجتثاث الظاهرة الخطيرة، وعدم التعامل باستهتار معها، لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة الأطفال خصوصا والمواطنين عموما.


#مفرقعات
#ألعاب خطيرة
#أطفال

من عرب 48

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