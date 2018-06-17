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حالة الطقس: انخفاضٌ على الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها

تاريخ النشر: 17/06/2018 - 09:02

حالة الطقس: انخفاضٌ على الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو اليوم الأحد، سيكونُ غائما جزئيا إلى صافٍ، كما سيكون معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وذكرت الدائرة أن الجو  يوم الثلاثاء، سيكون صافيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتُصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الجو
#الحرارة
#انخفاض الحرارة
#معدلها العام

من عرب 48

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