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النقب: اعتقالات في أعقاب إلصاق أوامر هدم

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 22:39

النقب: اعتقالات في أعقاب إلصاق أوامر هدم
(من الأرشيف)
عرب ٤٨ / رأفت أبو عايش
تحرير: خالد السيد

نفذت اليوم وحدات "يؤاف" والشرطة الإسرائيلية، حملة اعتقالات في قرية بير المشاش مسلوبة الاعتراف في النقب، بعد مداهمتها وإلصاق أوامر هدم على عدة منازل في القرية.

وعلم موقع "عرب 48"، أن الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت ثلاثة شبان بعد اقتحام القرية، وإلصاق أوامر الهدم على البيوت دون أنباء عن إطلاق سراح المعتقلين حتى اللحظة، فيما لم تُصدر الشرطة بيانًا رسميًا حتى الآن.

وتقع قرية بير المشاش مسلوبة الاعتراف في النقب على بعد حوالي 16 كيلومتر شرقي مدينة بئر السبع، ويسكن القرية نحو 3500 شخص يعيشون بظروف صعبة للغاية.

أهالي جلجولية يدعون لاجتماع عام ضد مصادرة أراضيهم
دعا أصحاب الأراضي التي تنوي السلطات الإسرائيلية مصادرتها في قرية جلجولية في المثلث، اليوم الإثنين، إلى اجتماع عام في خيمة الاعتصام المنصوبة في "البساتين"، والذي سيُعقد يوم الجمعة القادم في الـ22 من الشهر الحالي في تمام الساعة الخامسة عصرًا.
 

وتحتوي القرية على مدرسة واحدة تُعد الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ويضطر طلاب الثانوية للسفر إلى مدرسة قرية أبو تلول التي تبعد نحو 4 كيلومتر عن القرية، أو لقرية عرعرة التي تبعد ما يقارب 10 كيلومتر عن القرية. ولا توجد في القرية خدمات صحية، بالإضافة إلى أن سكانها يضطرون للسفر لمدينة بئر السبع من أجل تلقي الخدمات الطبية.

وتصدى أهالي بير المشاش مرارًا وتكرارًا لمحاولات الشرطة الإسرائيلية المستمرة، لهدم منازلهم وتهجيرهم من قريتهم، وشهدت القرية عدّة اشتباكات بين الأهالي وقوات التهجير، في العامين 2005 و 2007، تخللت هجمة شرسة وعنيفة من الشرطة بالإضافة إلى إطلاقها النار على بعض أهالي القرية.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#النقب
#بير المشاش
#اعتقالات
#الشرطة الإسرائيلية

من عرب 48

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