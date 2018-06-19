5 إصابات في حادث طرق بالنقب

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

وذكر المركز الطبي في منطقة النقب أنه تلقى بلاغًا قرابة الساعة 12:48 حول اصطدام سيارة بشاحنة على شارع رقم 34 قرب مفرق "أور هنر".

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصابين الخمسة، بينهم مصاب (60 عاما) بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة مع إصابات في الأطراف، ومصاب آخر (55 عاما) بجروح متوسطة مع إصابة في الصدر، والثلاثة الآخرين إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة، وجرى إحالتهم لاستكمال العلاج في مستشفى "برزيلاي"، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.