المطالبة بوقف تنفيذ مخطط سكة القطار بالمثلث

الزبارقة: "نواقص تعتري عملية التخطيط والمصادرة وغموض ينتاب منظومة التنفيذ والتعويض"

طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وزارة المواصلات، بوقف تنفيذ مخطط سكة الحديد الشرقية- القطرية، الذي سيصادر آلاف الدونمات من البلدات العربية في مناطق الجنوب والمثلث والشمال.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب الزبارقة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.

وقال الزبارقة إن "الشركة الحكومية لتطوير الطرق وسكك القطار الإسرائيلية 'نتيفي يسرائيل' باشرت بتنفيذ مشروع سكة الحديد، حيث أرسلت إشعارات لأصحاب الأراضي التي ستمر السكة من خلالها، في الطيبة والطيرة وقلنسوة وجلجولية، دونما إشراك السلطات المحلية العربية وأصحاب الأراضي بعملية التخطيط، ودون إبلاغ مسبق، طالبت أصحاب الأراضي إخلاءها خلال الشهر الجاري، بداعي أنها مصادرة للصالح العام وتحديدًا لصالح مد سكة القطار".

وأوضح أنه "في حديث مع أصحاب الأراضي تبين أن هناك نواقص تعتري عملية التخطيط والمصادرة وغموضا ينتاب منظومة تعويض الأهل في حال تمت المصادرة، لذلك من المنطق والصحي تجميد المخطط حتى يتم الجلوس مع أصحاب الأراضي والسلطات المحلية العربية وأخذ مشورة مؤسسات حقوقية وتخطيطية ومختصين وخبراء عرب وطبعا بالتعاون مع لجنة المتابعة والقيادات العربية. وفي ظل هذا الوضع فإن مخاوف واعتراض أصحاب الأراضي في جلجولية والطيرة وغيرها بمكانه، ناهيك عن أن الأراضي المخطط مصادرتها، هي مصدر الرزق الوحيد الذي يعتاش منه الأهالي".

وأكد أن "الحكومة الإسرائيلية تحاصر البلدات العربية بمخططات قطرية وتستولي على الأرض بحجة المصادرة للصالح العام. وتعاني بلداتنا العربية من أزمات سكنية خانقة وتواجه مخططات قطرية كشارع 6، مشروع خط الكهرباء، محميات وأحراش، خط الغاز القطري وسكة القطار. هذه المخططات اقتطعت آلاف الدونمات من البلدات العربية في الشمال والمثلث والنقب وتندرج ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى خنق البلدات العربية وتطويقها من أجل مشاريع قطرية تخدم المستوطنات المجاورة والمحيطة".

وختم الزبارقة متسائلا "إذا كانت المصادرة مقررة منذ مدة، فلماذا منحت السلطات الحكومية بنفسها، أصحاب الأرض رخص بناء وزراعة؟".