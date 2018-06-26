إطلاق نار على سيارة في ساحة منزل بكفر قرع

أثارت جريمة إطلاق عيارات نارية، فجر اليوم الثلاثاء، على سيارة مركونة في ساحة منزل مأهول في بلدة كفر قرع الغضب والتذمر بين الأهالي، وأكدوا أن تكرار هذه الجرائم يؤكد انعدام الأمن والأمان في ظل الصمت المخجل من المجتمع والتقاعس والتخاذل الواضحين من الشرطة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق مشتبه به النار على السيارة الخصوصية التي كانت مركونة في ساحة منزل، وسط البلدة بالقرب من فرع بنك العمال.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح أسبابها ولم يبلغ عن اعتقال مشتبه بهم، لغاية الآن.