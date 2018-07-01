النقب: اعتقال مشتبهين بالسطو وإحراق سيارة

اعتقلت الشرطة شابا (25 عاما) وفتى (16 عاما) من إحدى البلدات العربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة السطو على سيارة خصوصية وإشعال النار فيها بهدف إبعاد الشبهات والدلائل عنهما، مؤخرا.

وادعت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول اندلاع حريق داخل سيارة على مدخل ديمونا، وأبلغت من قبل المستشفى بوصول مصاب قاصر وهو يعاني من حروق خطيرة، وجرى فتح تحقيق بالحادث، وأثيرت الشبهات حول إصابة الفتى خلال تواجده مع آخرين لسرقة السيارة.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة المشتبه بهما على خلفية الحادث، وزعمت أنهما عثرا على السيارة وهي متوقفة على حافة الطريق على شارع رقم 25 وتوجّها إليها بهدف السطو، وبعد ذلك قاموا بإشعال النار فيها، بهدف إخفاء الشبهات والدلائل.