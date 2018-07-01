ترشيحا: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

أصيب شخصان في جريمة إطلاق نار بقرية ترشيحا في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، اللية الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه جرى إطلاق نار من قبل ملثمين، الساعة 23:00 في أحد أحياء ترشيحا، أسفر عن إصابة شخصين بجروح، أحدهما (24 عاما) تمّ إسعافه في المكان، والآخر (64 عاما) تمّ إسعافه في مستشفى الجليل الغربي في نهريا.

ويستدل من حيثيات الجريمة أن المشتبه بهما فرّا من المكان بسيارة خصوصية، وجرى استدعاء الشرطة لتباشر بالتحقيق غير أنها لم تبلغ عن اعتقال مشتبه بهم.