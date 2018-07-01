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ترشيحا: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 01/07/2018 - 09:24

ترشيحا: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخصان في جريمة إطلاق نار بقرية ترشيحا في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، اللية الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه جرى إطلاق نار من قبل ملثمين، الساعة 23:00 في أحد أحياء ترشيحا، أسفر عن إصابة شخصين بجروح، أحدهما (24 عاما) تمّ إسعافه في المكان، والآخر (64 عاما) تمّ إسعافه في مستشفى الجليل الغربي في نهريا.

ويستدل من حيثيات الجريمة أن المشتبه بهما فرّا من المكان بسيارة خصوصية، وجرى استدعاء الشرطة لتباشر بالتحقيق غير أنها لم تبلغ عن اعتقال مشتبه بهم.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ترشيحا
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

من عرب 48

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