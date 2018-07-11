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وفاة الشاب عادل قشوع في الطيرة

تاريخ النشر: 11/07/2018 - 08:47

وفاة الشاب عادل قشوع في الطيرة
عادل فؤاد قشوع
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فجعت مدينة الطيرة بوفاة الشاب عادل فؤاد قشوع (25 عاما) في مستشفى "بيلنسون" في مدينة بيتح تكفا، الليلة الماضية.

وكان قشوع قد وصل قبل عدة أيام بحالة خطيرة، لأسباب غير واضحة، وحاول الأطباء بالمستشفى إنقاذ حياته غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشل وأعلنوا وفاته. 

وعلمنا أن الشاب كان مقبلا على الزواج.

هذا، وسادت أجواء من الحزن والأسى بين أفراد العائلة والأصدقاء بالطيرة، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل الأسرة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها بوفاة ابنها.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الطيرة
#وفيات
#عادل قشوع

من عرب 48

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