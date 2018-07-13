الناصرة: إصابتان في حادث طرق

أصيب شابان بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في حادث طرق وقع فجر اليوم، الجمعة، على الشارع الالتفافي، بين الناصرة ونتيسرت عيليت، قرب المجمع التجاري "مفني- وان سابقا".

وقال المركز الطبي إنه "عند الساعة 03:07 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول انقلاب دراجة نارية يستقلها راكبان في نتسيرت عيليت، حيث هرع أفراد الطاقم إلى المكان وقدموا العلاج لشابين، واحد يبلغ من العمر 25 عاما أصيب بجروح خطيرة برأسه وتم نقله إلى مستشفى النمساوي والآخر يبلغ من العمر 21 عاما حالته متوسطة تم نقله إلى مستشفى ‘هعيمك’ في العفولة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، وقالت إن "الحادث وقع بعد أن اصطدم سائق السيارة بالدراجة النارية وهرب من المكان".