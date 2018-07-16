قانون يلزم بصرف الوصفات الطبية بكل الصيدليات بالبلاد

صادقت لجنة العمل، الرفاه والصحة التابعة للكنيست، أمس الأحد، بالقراءة الأولى وبالإجماع على مشروع قانون يقضي بصرفات الوصفات الطبية من جميع الصيدليات بالبلاد.

وينص مشروع القانون السماح بصرف الوصفات الطبية الإلكترونية التي تمنح من قبل صناديق المرضي المختلفة في أي صيدلية بالبلاد.

كما ينص القانون بإلزام صناديق المرضى بربط الصيدليات بالمنظومة المحوسبة التابعة لصناديق المرضى، مقابل رسوم مالية، على أن يتم الأمر من خلال الحفاظ خصوصية المريض.

وتقرر أيضا بموجب القانون، أن تضع الصيدليات في مكان بارز لافتة واضحة بأسماء صناديق المرضى التي تشملها الخدمة.

كما سيكون من واجب الصيادلة العاملين في الصيدليات التي لا تقدم هذه الخدمة لصناديق المرضى التي يشترك فيها الزبائن، إطلاع المرضى على احتمال دفع ثمن منخفض أكثر في الصيدليات مقابل الدواء، في الصناديق التي تقدم الخدمة المذكورة.