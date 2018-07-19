اللد: الشرطة تقتحم عرسًا وتعتدي على المتواجدين فيه

اقتحم عناصر من الشرطة، قبل مُنتصف ليل الخميس، أحد الأعراس في مدينة اللد، واعتدوا بالقوّة على عددٍ من الأشخاص الذين تواجدوا هناك، بزعم أن الاحتفال "يسبب الإزعاج للمواطنين".

وتعمّد أفرادُ الشرطة اقتحام الاحتفال (حنّاء عروس) بقوات كبيرة، وقاموا بإطلاق قنابل الصوت، وإطلاق النار في الهواء، كما استخدموا الصاعق الكهربائي.

وأكّد شهود عيان تواجدوا في المكان، أن الشرطة، اقتحمت الفرح وهو حناء عروس، في حي السكة في اللد، بادعاء أن الفرح يسبب الإزعاج للمواطنين.

وذكر شهود عيان أنّ عناصر الشرطة قاموا باعتقال أحد المتواجدين هناك، كما أظهر مقطع مُصوَّر قيام عدد من عناصر الشرطة بالتعامل بشكل وحشيّ مع أحد الأشخاص واستخدام الصاعق الكهربائي للسيطرة عليه.