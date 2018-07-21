الطقس: درجات الحرارة حول معدلها والجوّ غائم جزئيًّا إلى صافٍ

يكون الجو اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيًّا إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم غدٍ الأحد، يكون الطّقسُ غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدَّلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الإثنين المُقبل، فيكون الجو حارًّا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، حارًّا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاعٌ آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.