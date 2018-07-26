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حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 07:26

حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وارتفاع في نسبة الرطوبة.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 33 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 36 – 22، صفد 29 – 18، طبرية 38 – 24، الناصرة 33 – 21، حيفا 31 – 24، يافا 31 – 24، القدس المحتلة 32 – 19، عسقلان 31 – 24، عين جدي (البحر الميت) 42 – 23، بئر السبع 37 – 23، أم رشرش (إيلات) 43 – 29.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يوم غد الجمعة، بحيث تصبح في حدود المعدلات السنوية لمثل هذا الموسم.


#حالة الطقس

من عرب 48

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