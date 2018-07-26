حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وارتفاع في نسبة الرطوبة.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 33 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 36 – 22، صفد 29 – 18، طبرية 38 – 24، الناصرة 33 – 21، حيفا 31 – 24، يافا 31 – 24، القدس المحتلة 32 – 19، عسقلان 31 – 24، عين جدي (البحر الميت) 42 – 23، بئر السبع 37 – 23، أم رشرش (إيلات) 43 – 29.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يوم غد الجمعة، بحيث تصبح في حدود المعدلات السنوية لمثل هذا الموسم.