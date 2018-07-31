سالمونيلا في علب حمص "أحلى"

حذّرت شركة "شتراوس" صباح اليوم، الثلاثاء، زبائنها من شراء واستهلاك منتجات "حمص أحلى" بحجم 650 غرامًا، وذلك بسبب مخاوف من وجود جرثومة "سالمونيلا" في العلب التي أنتجتها من هذا الحجم، مؤكّدةً على سلامة منتجاتها الأخرى وعدم احتوائها على الجرثومة.

وجاء اكتشاف الجرثومة أثناء الفحوصات الروتينية التي تجريها الشركة للتأكد من جودة منتجاتها.

وحذرت الشركة الزبائن من استهلاك العبوات المنتجة في إحدى دفعات الإنتاج، من حجم 650 غراما، والتي تحمل رقم "باركود" 7290107940030، مذكور عليها موعد انتهاء الصلاحية في 6.9.2018.

وذكر بيان الشركة أن كميات صغيرة من العبوات التي يشتبه بأنها تحتوي على "السالمونيلا" قد تمّ توزيعها في بعض نقاط البيع، ما دفعها لتحذير من اشتروا هذه العلبة من تناولها واستهلاك محتوياتها.