حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ، اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

في يوم الأربعاء تواصل درجات الحرارة الانخفاض، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ يوم الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئيا إلى غائم، وصيفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق. هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الجمعة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وصيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وصيفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.