برطعة: إصابة خطيرة لشاب في شجار

ساد التوتر والقلق قرية برطعة بعد شجار عنيف أصيب فيه شاب (27 عاما) بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن اليوم، الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإنه شجارا تطور بين مجموعتين من البلدة، أصيب فيه شاب إثر تعرضه للطعن في القسم العلوي من جسمه، وجرى نقله إلى مستشفى "هيلل يافه" بعد أن قدم له طاقم طبي العلاج الأولي في المكان. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الشجار.

وفي سياق متصل، تتفاقم في البلدات العربية مظاهر العنف والجريمة، وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع في محاربة فوضى السلاح وجرائم إطلاق النار التي غالبا ما تؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات، ففي قرية اللقية في منطقة النقب، قُتل الشاب عدي أبو عمار (18 عاما) في جريمة إطلاق النار إثر شجار عائلي، مساء أول من أمس الثلاثاء.

كما توفيت رسمية مصالحة (62 عاما) من قرية دبورية مساء أمس، الأربعاء، متأثرة بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها في اعتداء خلال شجار عنيف وقع يوم الإثنين الماضي في أعقاب نقاش مع أحد أقاربها.