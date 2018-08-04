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وفد "الحقيقة" يلتقي إمام المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 04/08/2018 - 10:52

وفد "الحقيقة" يلتقي إمام المسجد الأقصى
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

اجتمع وفد من "حراك الحقيقة الأرثودكسية"، يوم الأربعاء الماضي، المتمثل بنيفين أبو رحمون ونزار بوس وعدي بجالي، برئيس الهيئة الإسلامية في القدس وإمام المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري.

وتحدثت أبو رحمون خلال الجلسة عن البحث عن كيفية العمل المشترك لمنع جرّ قضايا تسريب الممتلكات إلى المربّع الطائفي وحصرها فيه، وكيف يمكن أن تحملها الشخصيات الدينيّة والسياسية المقدسيّة، بالإضافة إلى اعتبار قضيّة الأوقاف قضيّة هوية وجود ومصير لكل الشعب الفلسطيني.

الحقيقة الأرثوذكسية: انكشاف صفقة بيع أملاك الكنيسة في اللد
قال "حراك الحقيقة الأرثوذكسية" إنه "بعد أن كُشف عمّا يزيد عن ثلاثمئة قطعة أرض جرت تصفيتها وبيعها من طرف البطريرك ثيوفيلوس، في مختلف المناطق في فلسطين التاريخيّة، تكشّفت لنا (ضمن الجهود الشخصيّة التي تُبذل لمتابعة ملفّ العقارات) صفقةٌ،
 

ولفت بولس إلى أهميّة التعامل مع القضيّة كقضيّة شعب وأن هناك حاجة ملحّة لمحاصرة  البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الثالث اجتماعيًا، من شخصيات وطنيّة ودينيّة فلسطينيّة.

في حين قدّم بجالي معطيات ومعلومات هامة عن صفقات البيع والتسريبات التي أبرمت بقيادة ثيوفيلوس، وأهمها باب الخليل وباب حطّة بالوثائق والمستندات، كذلك تطرّق في حديثه إلى أهميّة النضال المشترك لكل الشعب الفلسطيني حول قضية الأوقاف والالتفات إلى القدس وما يحدث لها بفعل هذه التسريبات.

وفي ختام اللقاء أعرب صبري عن استعداده للتعامل مع قضيّة الأوقاف الأورثوذوكسية كقضيّة هامة وملحّة، وقد اتفق مع الوفد على تنسيق اجتماع آخر موسّع يضم رجال دين آخرين للاطّلاع على القضية عن كثب وطرق التعامل معها.

 


#ثيوفيلوس
#حراك الحقيقة

من عرب 48

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