باقة الغربية: جنازة مهيبة لضحية جريمة القتل

انطلقت مساء اليوم الإثنين جنازة مهيبة في باقة الغربية لرجل الأعمال، أحمد زهدي عثامنة (40 عامًا)، الذي قتل مساء أمس بعد تعرضه لإطلاق نار في ساحة قاعة ليالينا في المدينة.

وشاركت جماهير غفيرة بالجنازة بالإضافة إلى سياسيين ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة.

وانطلقت الجنازة من ساحة مسجد أبو بكر الصديق نحو المقبرة الشمالية، فيما تحولت إلى الجنازة إلى مظاهرة غضب ضد العنف والجريمة المنتشرة في البلدات العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، عم الإضراب مدينة باقة الغربية، حيث التزم أهالي المدينة بالإضراب الذي دعت إليه اللجنة الشعبية ولجنة الصلح والبلدية، وأغلقت المحال التجارية وفروع البنوك والبريد والمؤسسات العامة، احتجاجا واستنكارا لجريمة القتل.

وقال شقيق المرحوم، جميل عثامنة، لـ"عرب 48" في وقت سابق اليوم، إنه "حتى اللحظة لا نصدق هول الفاجعة، لا أصدق أن أحمد لقي حتفه بهذه الصورة البشعة، هذه فاجعة بل كارثة كبيرة لا يمكن تصورها".

وأوضح عثامنة أن "المرحوم متزوج ولديه طفلين، وهو رجل ناجح في عمله تربطه علاقة طيبة بالجميع، مساعد للكل معطاء يحب الخير للغير، ويشهد له الشارع في باقة، انظر وشاهد الحزن في عيون الأهالي، وستعلم من هو أحمد".

وأشار إلى أنه "لو كان هذا الحدث مع يهودي لكانت الشرطة تعاملت بشكل آخر، أحمد قتل في ظل تواجدهم وعليهم تقع المسؤولية الكبرى".