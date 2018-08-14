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4 إصابات جراء شجار في قرية أم الغنم

تاريخ النشر: 14/08/2018 - 23:03

4 إصابات جراء شجار في قرية أم الغنم
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

نشب شجار، مساء اليوم الثلاثاء، بين عائلتين في قرية أم الغنم أدى إلى إصابة 4 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى "هعيمك" بمدينة العفولة.

وبحسب معلومات وردت على لسان مصادر طبية في المستشفى، فإن ثلاثة من الصابين وُصفت إصاباتهم بالطفيفة فيما وُصفت حالة الرابع وهو رجل في الخمسينيات من عمره، بالمتوسطة.

وورد أن الشجار نشب كما يبدو جرّاء خلاف كلامي على موقف سيارة تطور لاحقًا لعراك.

فيما قالت الشرطة إنها باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادثة.

 


#أم الغنم
#شجار
#إصابات

من عرب 48

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