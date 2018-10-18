البعينة نجيدات: إطلاق نار على منزل وسيارة للمرة الثانية

أطلق جناة، الليلة الماضية، للمرة الثانية خلال يومين عيارات نارية على أحد المنازل المأهولة وسيارة خصوصية في قرية البعينة- نجيدات.

وألحق الاعتداء أضرارا للمنزل والسيارة ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

وشهدت الليلة قبل الماضية أيضا جريمة إطلاق نار. وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، غير أنها لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين ولم تكشف خلفية إطلاق النار لغاية الآن.

وسادت حالة من الخوف والقلق في البلدة بسبب تكرار إطلاق النار، وكرر الأهالي دعواتهم للشرطة أن تقوم بعملها وألا تتخاذل في محاربة العنف والجريمة، وألا يصمت المجتمع إزاء ذلك، مؤكدين أن الصمت على الجريمة جريمة أيضا.