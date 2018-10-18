  2. محليات
  3. أخبار محلية

البعينة نجيدات: إطلاق نار على منزل وسيارة للمرة الثانية

تاريخ النشر: 18/10/2018 - 06:38

البعينة نجيدات: إطلاق نار على منزل وسيارة للمرة الثانية
البعينة نجيدات، الليلة الماضية
عرب ٤٨

أطلق جناة، الليلة الماضية، للمرة الثانية خلال يومين عيارات نارية على أحد المنازل المأهولة وسيارة خصوصية في قرية البعينة- نجيدات.

وألحق الاعتداء أضرارا للمنزل والسيارة ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

وشهدت الليلة قبل الماضية أيضا جريمة إطلاق نار. وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، غير أنها لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين ولم تكشف خلفية إطلاق النار لغاية الآن.

وسادت حالة من الخوف والقلق في البلدة بسبب تكرار إطلاق النار، وكرر الأهالي دعواتهم للشرطة أن تقوم بعملها وألا تتخاذل في محاربة العنف والجريمة، وألا يصمت المجتمع إزاء ذلك، مؤكدين أن الصمت على الجريمة جريمة أيضا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#العنف والجريمة
#فوضى السلاح
#إطلاق نار
#البعينة نجيدات

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تدنيس مقبرة دير الرهبان السالزيان في بيت جمال
تدنيس مقبرة دير الرهبان السالزيان في بيت جمال

2018-10-18

يافا: اتهام شابين بمحاولة التسلل والقتال في سورية
يافا: اتهام شابين بمحاولة التسلل والقتال في سورية

2018-10-18

حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية على طول الساحل
حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية على طول الساحل

2018-10-18

الأكثر قراءة

غزة: شهيد في قصف للاحتلال والفصائل تصف إطلاق القذيفتين بـ

غزة: شهيد في قصف للاحتلال والفصائل تصف إطلاق القذيفتين بـ"غير المسؤول"

2018-10-17
قضية خاشقجي: نائب رئيس المخابرات السعودية كبش الفداء؟

قضية خاشقجي: نائب رئيس المخابرات السعودية كبش الفداء؟

2018-10-17
غزة: تصعيد في انتظار التهدئة

غزة: تصعيد في انتظار التهدئة

2018-10-17
علي سلام يدعي: لا علاقة لي بالتسجيل

علي سلام يدعي: لا علاقة لي بالتسجيل "المفبرك"

2018-10-17
هل أراد بن سلمان رأس خاشقجي على طاولته؟

هل أراد بن سلمان رأس خاشقجي على طاولته؟

2018-10-17