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يافا: اتهام شابين بمحاولة التسلل والقتال في سورية

تاريخ النشر: 18/10/2018 - 10:01

يافا: اتهام شابين بمحاولة التسلل والقتال في سورية
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في تل أبيب لائحة اتهام ضد عبد المالك عصفور (27 عاما) وآدم أبو شحادة (26 عاما) من سكان مدينة يافا، نسبت إليهما "محاولة مغادرة البلاد بشكل غير قانوني للقتال في سورية".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "ظاهرة تسلل مواطنين من البلاد من أجل الالتحاق بجماعات جهادية إسلامية في سورية والقتال معها ضد النظام السوري تنطوي على خطورة جدية، إذ أن التأهيل الإيديولوجي والعسكري التي يتلقونه تستغل من قبلهم لعمليات عدائية ضد إسرائيل، وتحصل الجماعات الجهادية على معلومات استراتيجية وتكتيكية في مواضيع مختلفة تتعلق بإسرائيل، كونهم من مواطني إسرائيل أو سكانها، وهذا يعرض أمنها للخطر".

وجاء في لائحة الاتهام أن "عصفور أبدى الاهتمام بتنظيم “الدولة الإسلامية- داعش” وتنظيم “جبهة النصرة" ونشاطاتهما، وتماثل إيديولوجيا مع نشاطات التنظيمات الإرهابية وطروحاتهما، وقرر في العام 2015 التسلل إلى منطقة القتال التي تتواجد فيها التنظيمات في سورية. وفي مطلع العام 2016 أجرى عصفور اتصالا مع شخص ذي صلة بالتنظيمات عبر “تويتر” وبدوره وجهه إلى شبكة “تلغرام ”ليتمكن من التواصل مع مصدر سوري لمساعدته في الدخول إلى سورية".
وأضافت لائحة الاتهام أن "عصفور اقترح على أبو شحادة الانضمام إليه فوافق الأخير. وقرر المتهمان الخروج من البلاد والتسلل إلى سورية عبر تركيا بهدف الالتحاق بتنظيم “داعش” وتنظيم “جبهة النصرة” أو “أحرار الشام” من أجل المشاركة في نشاطاتهم والمساعدة في القتال ضد النظام السوري. وعند وصولهما إلى إسطنبول انتظر المتهمان لتوجيهات المصدر السوري، وأمرهما الانتظار يوما أو يومين، لكن لم يتصل معهما فأدركا أن الاتصال معه تعطل فعادا إلى البلاد".

يذكر أن النيابة العامة قدمت إلى جانب لائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الشابين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#سورية
#يافا
#اتهام

من عرب 48

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