أمطار بالجنوب وفيضانات تغلق شارع وادي عربة

أغلقت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، شارع وادي عربة رقم 90 بسبب الفيضانات والسيول، فيما أغلق مطار إيلات أمام حركة الطيران والرحلات بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية في جنوب البلاد.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة في النقب ووادي عربة، وخطر شدة سرعة الرياح، وخطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب والغيوم وخطر الانزلاق على الطرقات.

وأغلقت الشرطة العديد من المحميات الطبيعية في صحراء النقب ومنطقة البحر الميت والأغوار، حيث من المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار لساعات، وحذرت الشرطة من تشكل المزيد من الفيضانات والسيول، وطالبت من جمهور السائقين عدم السفر إلى المنطقة.

وأعلنت الشرطة عن إغلاق مسار الطرقات التالية بكلا الاتجاهين، شارع 90 منطقة "غروفيت"، وشارع 90 وادي عربة، وشارع 40 منطقة "رمون"، حيث نصبت الحواجز وانتشرت برفقة طواقم الإنقاذ في المنطقة.

وطالبت الشرطة من جمهور السائقين الانصياع لإرشادات شرطة السير بعدم السفر على الطرقات التي غمرتها مياه الأمطار، وعدم التوقف عند جانبي الطرقات في الجنوب.

كما طالبتهم توخي الحذر والقيادة بهدوء وبدون سرعة وعدم التوقف المفاجئ، وإضاءة مصابيح السيارة، والقيادة بالسرعة التي تتناسب مع مستوى الرؤية، وحذرت من إمكانية أن تؤدي المياه المتدفقة إلى جرف السيارات.