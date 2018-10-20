إصابتان خطيرتان خلال شجار قرب حورة

أصيب شابان بالعشرينيات من العمر مساء اليوم السبت، بجروح خطيرة خلال شجار قرب قرية حورة في النقب، ونقلا على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار.

وتلقت طواقم الإسعاف إخطارا عن جرحى بالقرب من قرية حورة في النقب، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشابين ونقلهما على وجه السرعة وهما بحالة خطيرة لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع.

إلى ذلك، تم تبليغ الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث، وشرعت التحقيق، لكن دون أن تنفذ أي اعتقالات، فيما لم تتضح بعد خلفية الشجار.