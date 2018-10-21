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رهط: 4 إصابات إحداها حرجة بانقلاب سيّارة

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 22:50

رهط: 4 إصابات إحداها حرجة بانقلاب سيّارة
من موقع انقلاب السيارة (الشبكة)
عرب ٤٨

أُصيب مساء الأحد، 4 شبّان بجراحٍ إحداها خطيرة، و3 منها مُتوسّطة، في حادث طرق على شارع رقم 264، قُرب رهط.

وعملت الطواقمُ الطبيّة التي وصلت إلى مكان الحادث، على تقديم الإسعافات الأوليّة للشبان الأربعة، الذين انحصرت إصاباتهم في الرأس والبطن والأطراف.

وعُلِم أن السيارة انحرفت عن مسارها، وانقلبت بالشبّان الذين كانوا يستقلّونها، لسبب لم يتّضح بعد.

واشارت مصادرُ إعلامية إلى أن أحد المُصابينَ شابٌ في العشرينيات من عمره.

من موقع انقلاب السيارة (الشبكة)

ونقلت الطواقمُ الطبيّة المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطةُ التحقيق في أسباب الحادث.

يُذكر أن اليوم شهد حادثين داميين، إذ لقيَ 5 أشخاص مصارعهم، في حادثيْن منفصليْن، إذ لقي 3 فلسطينيين مصارعهم بعد ظهر الأحد، في حادث وقع على شارع جنين نابلس في مساره بالقرب من قرية جبع، فيما لقي شخصان مصرعهما في حادث طرق مروع، وقع مساء الأحد، على طريق اللبن الغربي بالقرب من مستوطنة "بيت أرييه"، شمال غرب رام الله.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#إصابات
#انقلاب سياؤة
#رهط
#حادث طرق

من عرب 48

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